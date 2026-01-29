ECONOMIE
Haagse scholingssite gehackt, data van burgers mogelijk gestolen

Samenleving
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 21:45
DEN HAAG (ANP) - Een hacker heeft ingebroken bij een onlinedienst van de gemeente Den Haag en enkele buurgemeenten voor mensen die zich willen laten omscholen of bijscholen. Door de hack bij Haaglanden Leert Door zijn mogelijk de persoonlijke gegevens van ongeveer 1200 mensen gestolen.
Den Haag heeft de hack donderdag naar buiten gebracht. De leverancier vermoedt dat de inbreker niet op zoek was naar persoonsgegevens, schrijft de gemeente. De hacker zou de rekenkracht van de servers hebben willen gebruiken om virtueel geld te verdienen. Dit wordt cryptomining genoemd.
In de gehackte systemen staat de informatie van onder anderen 918 Hagenaars, 92 Delftenaren en 75 mensen uit Rijswijk. Het gaat om namen, adressen en mailadressen, maar ook geüploade formulieren met burgerservicenummers en loonstroken. Zulke gegevens kunnen voor cybercriminelen heel interessant zijn.
Haaglanden Leert Door valt onder het platform Heel Nederland Leert. Dat levert ook aan andere overheden. Het is niet bekend of daar mogelijk ook gegevens zijn gestolen.
