Celstraf voor hulpsheriff die zwarte vrouw thuis doodschiet

CHICAGO (ANP/RTR) - Een voormalige hulpsheriff is in de Verenigde Staten veroordeeld tot de maximale gevangenisstraf van twintig jaar voor het doodschieten van een ongewapende zwarte vrouw in haar huis. Zij had in juli 2024 juist het alarmnummer gebeld om een mogelijke indringer te melden.

Sean Grayson, ex-hulpsheriff van Sangamon County, was in oktober al schuldig bevonden aan de dood van de 36-jarige Sonya Massey in haar huis in Springfield in de Amerikaanse staat Illinois. De spraakmakende zaak is vergeleken met andere gevallen waarin wetshandhavers buitensporig geweld gebruikten tegen zwarte Amerikanen.

Massey had gebeld voor hulp nadat ze een gebroken raam had aangetroffen en vreesde dat er een indringer zou zijn. Grayson en een andere hulpsheriff kwamen haar huis binnen. Op een bepaald moment hield ze een pan met kokend water vast. De advocaten van Grayson beweerden dat hij dacht dat Massey de pan met water naar hem zou gooien. Massey gaf gehoor aan het bevel om de pan met water neer te zetten. Ze werd door Grayson neergeschoten terwijl hij haar uitschold.