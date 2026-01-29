ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Celstraf voor hulpsheriff die zwarte vrouw thuis doodschiet

Samenleving
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 21:25
anp290126233 1
CHICAGO (ANP/RTR) - Een voormalige hulpsheriff is in de Verenigde Staten veroordeeld tot de maximale gevangenisstraf van twintig jaar voor het doodschieten van een ongewapende zwarte vrouw in haar huis. Zij had in juli 2024 juist het alarmnummer gebeld om een mogelijke indringer te melden.
Sean Grayson, ex-hulpsheriff van Sangamon County, was in oktober al schuldig bevonden aan de dood van de 36-jarige Sonya Massey in haar huis in Springfield in de Amerikaanse staat Illinois. De spraakmakende zaak is vergeleken met andere gevallen waarin wetshandhavers buitensporig geweld gebruikten tegen zwarte Amerikanen.
Massey had gebeld voor hulp nadat ze een gebroken raam had aangetroffen en vreesde dat er een indringer zou zijn. Grayson en een andere hulpsheriff kwamen haar huis binnen. Op een bepaald moment hield ze een pan met kokend water vast. De advocaten van Grayson beweerden dat hij dacht dat Massey de pan met water naar hem zou gooien. Massey gaf gehoor aan het bevel om de pan met water neer te zetten. Ze werd door Grayson neergeschoten terwijl hij haar uitschold.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 508044476

3 soorten burn-out

schermafbeelding 2024 04 18 om 085640

Wat zijn de beste microvezeldoekjes? De New York Times zocht het uit

ANP-539413420

Floortje Dessing wil naar dit land emigreren

82fd9058acb85ad1881e807d8984cf5e

Financial Times: Trump-mensen hebben gesprekken met extreme Canadese separatisten

ANP-504085747 (1)

Een goedkoop, simpel supplement blijkt verrassend gezond voor vrouwen

1286701502

3 grote blunders die de geschiedenis bijna veranderden

Loading