Haagse wethouder Van Asten stapt op om Kamerlid te worden

DEN HAAG (ANP) - Robert van Asten van D66 heeft vrijdag aangekondigd dat hij opstapt als wethouder in Den Haag, omdat hij lid van de Tweede Kamer wordt. Van Asten blijft tot volgende week in functie. D66 wil bij de gemeenteraadsvergadering van 12 november een opvolger voordragen. De termijn van het huidige college loopt nog tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

In een verklaring zegt Van Asten dat hij uitkijkt "naar de eervolle rol om als volksvertegenwoordiger te dienen", maar dat hij zijn "minstens net zo eervolle betrekking als wethouder" daarvoor moet opgeven. Van Asten was onder meer verantwoordelijk voor de stedelijke ontwikkeling in Den Haag en voor het Europese beleid van de gemeente.

Van Asten kwam in 2014 in de gemeenteraad van Den Haag en was vier jaar later lijsttrekker van zijn partij. Sinds 2018 was hij wethouder, naar eigen zeggen "ruim 2700 dagen".

Een andere Haagse wethouder, Nur Icar, komt niet in de Tweede Kamer. Hij stond op plek zes van de lijst van DENK, dat drie zetels krijgt. Zijn partijgenoten Beytullah Çelik en Adeel Mahmood, die in de Haagse gemeenteraad zitten, zijn ook niet verkozen. Dat geldt ook voor gemeenteraadslid Massimo Etalle. Hij stond op plek negen bij Forum voor Democratie, dat zeven Kamerzetels haalt.