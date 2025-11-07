Israëlisch leger doodt twee tieners op Westelijke Jordaanoever

JERUZALEM/RAMALLAH (ANP/DPA) - Het Israëlische leger heeft naar eigen zeggen twee Palestijnse tieners doodgeschoten die met molotovcocktails gooiden op de bezette Westelijke Jordaanoever. Volgens de Palestijnse autoriteiten waren ze zestien jaar oud. De twee gooiden naar verluidt molotovcocktails naar een Israëlische militaire controlepost in de bezette gebieden in al-Judeira, circa 6 kilometer ten noorden van Jeruzalem.

Er is volgens Israëlische media geen melding gemaakt van schade of slachtoffers aan Israëlische zijde. In de afgelopen twee jaar zijn er zeker duizend Palestijnen in de bezette gebieden gedood volgens cijfers van de VN en de Palestijnse autoriteiten. Joodse kolonisten en Israëlische militairen hebben het geweld tegen de bevolking in de bezette gebieden opgevoerd sinds aanslagen van de beweging Hamas op Israëlisch grondgebied rond de Gazastrook in oktober 2023.