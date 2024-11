ProRail wil mensen behoeden voor gevaarlijk gedrag op overwegen

UTRECHT (ANP) - Steeds meer ongelukken op overwegen worden volgens ProRail veroorzaakt door gevaarlijk gedrag en hierbij vallen meer dodelijke slachtoffers. Daarom wil de spoorwegbeheerder mensen aan de hand van korte video's van verschillende risicovolle situaties bij overwegen behoeden voor ongelukken.

De video's, die verspreid worden via de site en sociale mediakanalen van ProRail, laten zien dat het nooit een goed idee is om door rood te rijden bij een overweg. Dat is volgens ProRail dan ook een vorm van het gevaarlijke gedrag, daarnaast brengen onder spoorbomen doorglippen of zigzaggend langs spoorbomen gaan risico's met zich mee. De campagne is bedoeld voor het langzame verkeer als voetgangers, fietsers en mensen op scooters en brommers.

Dit jaar overleden er zes mensen door een ongeluk op een spoorweg veroorzaakt door gevaarlijk gedrag, en in totaal waren er tot en met 14 oktober 23 aanrijdingen.