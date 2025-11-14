Nederland levert komend halfjaar geen F-35-onderdelen aan Israël

DEN HAAG (ANP) - Nederland levert ook de komende zes maanden geen F-35-onderdelen aan Israël, schrijft demissionair minister David van Weel van Buitenlandse Zaken (VVD) in een brief aan de Tweede Kamer. De Hoge Raad oordeelde op 3 oktober dat Nederland de uit- en doorvoer van onderdelen van de jachtvliegtuigen naar Israël opnieuw moest beoordelen.

Sinds februari 2024 is de uitvoer van F-35-onderdelen naar Israël al gestopt, omdat meerdere mensenrechtenorganisaties toen een zaak tegen de Staat hadden gewonnen.

Na de uitspraak van de Hoge Raad op 3 oktober is er op 10 oktober een staakt-het-vuren ingegaan in Gaza. Maar het kabinet vindt dat te kort geleden om nu opnieuw een oordeel te kunnen vellen over het verschepen van F-35-onderdelen naar Israël. Daarom neemt het kabinet binnen de komende zes maanden een nieuw besluit hierover. Het kabinet moet beoordelen of de onderdelen worden gebruikt bij het schenden van het humanitair oorlogsrecht.

Meerdere mensenrechtenorganisaties, waaronder Oxfam Novib, hadden een zaak aangespannen tegen de Staat om te voorkomen dat Israël onderdelen van de vliegtuigen via Nederland zou krijgen.