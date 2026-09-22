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Hackgroep ShinyHunters claimt FBI-gegevens te hebben bemachtigd

Samenleving
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 22:39
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WASHINGTON (ANP/RTR) - De hackersgroep ShinyHunters zegt ingebroken te hebben in de systemen van de FBI en daarbij gegevens van personeel buitgemaakt te hebben. De claim staat op een website van de organisatie op het dark web.
De groep plaatste onder meer een screenshot online van de vacaturepagina van de FBI, waarop te zien zou zijn dat de groep daar zelf teksten aan had toegevoegd. Op de pagina staat inmiddels een waarschuwing dat sommige FBI-systemen tijdelijk niet werken.
ShinyHunters deelde ook wat gegevens die buitgemaakt zouden zijn. De groep claimt informatie te hebben over vrijwel alle FBI-medewerkers en mensen die daar gesolliciteerd hebben. Journalisten hebben die gegevens vooralsnog nauwelijks kunnen verifiëren.
ShinyHunters zegt dat de vermeende hack een reactie is op een waarschuwing die de FBI in mei uitdeed. Daarbij werd aangeraden om ShinyHunters geen losgeld te betalen. De groep is in Nederland vooral bekend van een hack bij Odido, die ruim 6 miljoen klanten trof.
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