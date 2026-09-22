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Wall Street sluit gemengd, olieprijs lager na overleg VS en Iran

Economie
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 22:13
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NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met gemengde uitslagen de handelsdag uitgegaan. Techgraadmeter Nasdaq bereikte een nieuw recordniveau, terwijl beleggers tegelijkertijd de ontwikkelingen tussen de Verenigde Staten en Iran scherp in de gaten hielden.
De Dow Jones-index eindigde 0,4 procent lager op 51.863,69 punten. De brede S&P 500 bleef nagenoeg onveranderd op 7764,64 punten. Techgraadmeter Nasdaq zette de opmars voort en noteerde bij het slot 0,5 procent hoger op een recordstand van 27.244,28 punten. De Nasdaq steeg maandag al ruim 2 procent, dankzij sterke koerswinsten van chipbedrijven en techbedrijven.
De olieprijzen gingen, na schommelingen gedurende de dag, omlaag door de hoop op diplomatieke inspanningen om een einde te maken aan de Iranoorlog en de energiestromen door de Straat van Hormuz te herstellen. Amerikaanse functionarissen hebben gesproken met een afvaardiging van Iran, zei Donald Trump. Die ontmoeting duurde drie uur en het overleg zou "heel goed" zijn verlopen, aldus de Amerikaanse president.
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