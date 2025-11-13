ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Half miljard dollar Noord-Europa voor Amerikaanse wapens Oekraïne

Samenleving
door anp
donderdag, 13 november 2025 om 14:30
anp131125161 1
HELSINKI (ANP) - De Noordse en Baltische landen kopen voor Oekraïne voor een half miljard dollar (430 miljoen euro) aan Amerikaanse wapens. Het al eerder aangekondigde pakket is officieel rond, zeggen de defensieministers van de acht NAVO-landen.
De Verenigde Staten geven Oekraïne zelf geen nieuwe steun, maar willen sinds de zomer wel weer wapens en munitie leveren op kosten van andere bondgenoten. Nederland nam al snel na die aankondiging een pakket ter waarde van 500 miljoen euro voor zijn rekening en een aantal Noord-Europese bondgenoten en Canada volgden snel. Maar sinds augustus druppelden slechts een paar kleine toezeggingen binnen. Met name Zuid-Europese bondgenoten blijven achter.
Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland, IJsland, Estland, Letland en Litouwen trekken samen nog eens 500 miljoen dollar uit. Het is het vijfde complete zogeheten PURL-pakket. Met nog andere kleinere toezeggingen zou de PURL-steun nu uitkomen op een kleine 3 miljard dollar.
loading

POPULAIR NIEUWS

2210

DNA-analyse: Hitler had een ernstige seksuele afwijking

ANP-401993560

Marion Jones, ooit de snelste vrouw ter wereld, komt nu amper nog de trap af

ANP-494576621

Geniaal trucje: zo verdwijnt kalkaanslag in je badkamer in een handomdraai

laika-a-soviet-space-dog-who-was-one-of-the-first-animals-v0-bjrp8c4sctya1

De eenzame en pijnlijke dood van Laika: de eerste hond in de ruimte

ANP-441960399

Slaap je slecht? Mogelijk komt dat doordat je darmflora van slag is

generated-image (51)

Deze voedingsmiddelen vergroten de kans op nachtmerries

Loading