Half miljard dollar Noord-Europa voor Amerikaanse wapens Oekraïne

HELSINKI (ANP) - De Noordse en Baltische landen kopen voor Oekraïne voor een half miljard dollar (430 miljoen euro) aan Amerikaanse wapens. Het al eerder aangekondigde pakket is officieel rond, zeggen de defensieministers van de acht NAVO-landen.

De Verenigde Staten geven Oekraïne zelf geen nieuwe steun, maar willen sinds de zomer wel weer wapens en munitie leveren op kosten van andere bondgenoten. Nederland nam al snel na die aankondiging een pakket ter waarde van 500 miljoen euro voor zijn rekening en een aantal Noord-Europese bondgenoten en Canada volgden snel. Maar sinds augustus druppelden slechts een paar kleine toezeggingen binnen. Met name Zuid-Europese bondgenoten blijven achter.

Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland, IJsland, Estland, Letland en Litouwen trekken samen nog eens 500 miljoen dollar uit. Het is het vijfde complete zogeheten PURL-pakket. Met nog andere kleinere toezeggingen zou de PURL-steun nu uitkomen op een kleine 3 miljard dollar.