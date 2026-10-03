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Half miljoen trekvogels geteld in Nederland bij Euro Birdwatch

Samenleving
door anp
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ZEIST (ANP) - Een half miljoen overvliegende trekvogels zijn volgens Vogelbescherming Nederland zaterdag in Nederland geteld. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch, die dit jaar voor de 31e keer werd georganiseerd door Vogelbescherming Nederland. In Nederland telden vogelaars op meer dan 126 verschillende plekken en telden zij 208 soorten vogels. Het is het grootste evenement voor het tellen van trekvogels.
Volgens Vogelbescherming Nederland doen jaarlijks tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee aan de telling. De organisatie vraagt daarmee aandacht voor de bescherming van trekvogels en de vogeltrek, die door onder meer klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht volgens de vogelbeschermers steeds meer onder druk komt te staan.
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