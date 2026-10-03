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Verdachte aangehouden voor dodelijke schietpartij Amsterdam

Samenleving
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft een 32-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij op de Amstelveenseweg in Amsterdam Oud-Zuid. Bij de schietpartij in de nacht van vrijdag op zaterdag kwam een 34-jarige man uit Amsterdam om het leven.
De verdachte werd door een arrestatieteam opgepakt in de Jan Pieter Heijestraat in Oud-West. Hij zit in volledige beperkingen, meldt de politie. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.
Het slachtoffer werd nabij een horecagelegenheid in de buurt van de brug Overtoomsesluis neergeschoten. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren.
'Gerichte actie'
De schietpartij heeft volgens de politie alles weg van "een gerichte actie". "Het ging de schutter om deze man", zei een woordvoerder eerder zaterdag. "Er is niet per ongeluk op hem geschoten."
De politie zegt nog niets over de toedracht. "We zitten in de beginfase van het onderzoek waarbij alle opties nog openliggen."
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