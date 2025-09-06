Half miljoen voor gouden tip voortvluchtige schutter Australië

POREPUNKAH (ANP/AFP) - De politie van de Australische deelstaat Victoria heeft 1 miljoen Australische dollar (ruim een half miljoen euro) uitgeloofd voor de gouden tip in de zoektocht naar een voortvluchtige Australiër. Hij wordt verdacht van het doden van twee politiemensen en het verwonden van een derde agent.

Het gaat om een recordbedrag dat is uitgeloofd voor de opsporing van een verdachte.

Er is een grote klopjacht gaande op Dezi Freeman, die ongeveer anderhalve week geleden het vuur zou hebben geopend op politiemensen toen zij met een huiszoekingsbevel bij zijn woning arriveerden.

Na de schietpartij vluchtte Freeman de wildernis in. Hij wordt in de Australische media beschreven als een complotdenker, die het gebied rond zijn woonplaats Porepunkah goed kent.