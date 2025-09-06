ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Half miljoen voor gouden tip voortvluchtige schutter Australië

Samenleving
door anp
zaterdag, 06 september 2025 om 7:24
anp060925052 1
POREPUNKAH (ANP/AFP) - De politie van de Australische deelstaat Victoria heeft 1 miljoen Australische dollar (ruim een half miljoen euro) uitgeloofd voor de gouden tip in de zoektocht naar een voortvluchtige Australiër. Hij wordt verdacht van het doden van twee politiemensen en het verwonden van een derde agent.
Het gaat om een recordbedrag dat is uitgeloofd voor de opsporing van een verdachte.
Er is een grote klopjacht gaande op Dezi Freeman, die ongeveer anderhalve week geleden het vuur zou hebben geopend op politiemensen toen zij met een huiszoekingsbevel bij zijn woning arriveerden.
Na de schietpartij vluchtte Freeman de wildernis in. Hij wordt in de Australische media beschreven als een complotdenker, die het gebied rond zijn woonplaats Porepunkah goed kent.
Vorig artikel

Sinner tegenover Alcaraz in finale US Open

Volgend artikel

Airborne Wandeltocht klaar voor ruim 30.000 lopers

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage (4)

Fleur Agema en Martin Bosma gaan nu de PVV en Wilders al te lijf (en dan moeten de verkiezingen nog komen)

anp050925066 1

Poetin beklemtoont: ik ga schieten op westerse troepen in Oekraïne

ANP-517699523

Twee groepen mensen kregen even veel calorieën aan bewerkt of onbewerkt voedsel, maar vielen ze ook even veel af?

ANP-522960271

Dit is hoe oud je hond écht is in mensenjaren; het is niet leeftijd keer 7

ANP-521867925

Hoe ga je om met slecht nieuws? Drie tips van de Stoïcijnen

eb534be539058a6a70edee3a1580dd74

Poetin doet er alles aan om eeuwig te leven (spoiler: het gaat hem niet lukken)