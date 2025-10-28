Frankrijk krijgt als eerste land ter wereld roze kentekens

Vanaf begin volgend jaar duiken ze op in het Franse straatbeeld: felroze kentekenplaten. Het land voert de opvallende kleur in voor voertuigen met een tijdelijke registratie en is daarmee het eerste land ter wereld.

Er rijden in Frankrijk zo’n 450.000 auto’s rond met tijdelijke nummerborden die slechts vier maanden geldig zijn. In de praktijk blijven sommige bestuurders echter vrolijk doorrijden met verlopen platen. Dat leidt tot chaos: de combinaties zijn beperkt, dus na 14 maanden wordt hetzelfde kenteken opnieuw uitgegeven. Zo komt het voor dat onschuldige automobilisten boetes ontvangen voor overtredingen die door iemand anders zijn begaan.

Fraude

Om die fraude een halt toe te roepen, komt de Franse overheid nu met roze platen die direct in het oog springen. “De platen vallen direct op in het verkeer, wat het voor politie en douane eenvoudiger maakt om voertuigen met een tijdelijke registratie te controleren,” aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Bovendien staat de vervaldatum – maand en jaar – voortaan duidelijk op de plaat gedrukt. Zo kunnen agenten en flitssystemen in één oogopslag zien of een auto nog legaal rondrijdt.

De maatregel moet niet alleen fraude tegengaan, maar ook onterecht opgelegde boetes voorkomen. Frankrijk hoopt zo orde te scheppen in zijn kentekenchaos.