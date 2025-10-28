ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Frankrijk krijgt als eerste land ter wereld roze kentekens

auto
door Peter Janssen
dinsdag, 28 oktober 2025 om 9:56
ANP-478603338
Vanaf begin volgend jaar duiken ze op in het Franse straatbeeld: felroze kentekenplaten. Het land voert de opvallende kleur in voor voertuigen met een tijdelijke registratie en is daarmee het eerste land ter wereld.
Er rijden in Frankrijk zo’n 450.000 auto’s rond met tijdelijke nummerborden die slechts vier maanden geldig zijn. In de praktijk blijven sommige bestuurders echter vrolijk doorrijden met verlopen platen. Dat leidt tot chaos: de combinaties zijn beperkt, dus na 14 maanden wordt hetzelfde kenteken opnieuw uitgegeven. Zo komt het voor dat onschuldige automobilisten boetes ontvangen voor overtredingen die door iemand anders zijn begaan.
Fraude
Om die fraude een halt toe te roepen, komt de Franse overheid nu met roze platen die direct in het oog springen. “De platen vallen direct op in het verkeer, wat het voor politie en douane eenvoudiger maakt om voertuigen met een tijdelijke registratie te controleren,” aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Bovendien staat de vervaldatum – maand en jaar – voortaan duidelijk op de plaat gedrukt. Zo kunnen agenten en flitssystemen in één oogopslag zien of een auto nog legaal rondrijdt.
De maatregel moet niet alleen fraude tegengaan, maar ook onterecht opgelegde boetes voorkomen. Frankrijk hoopt zo orde te scheppen in zijn kentekenchaos.
Bron: Topgear

Lees ook

Nieuwe e-step, segway en bso-bus moet vanaf juli kenteken hebbenNieuwe e-step, segway en bso-bus moet vanaf juli kenteken hebben
Zijn alle auto’s met buitenlands kenteken in NL wel apk gekeurd?Zijn alle auto’s met buitenlands kenteken in NL wel apk gekeurd?
Mag je als Nederlander met een buitenlands kenteken rijden?Mag je als Nederlander met een buitenlands kenteken rijden?
loading

POPULAIR NIEUWS

9dba0eb9 1417 40bf b44e db60a0a1da5d

Slaap je beter als je bananen eet?

anp271025083 1

Gamechanger? Storm over PVV-hetze wakkert aan

0507653c98c9d4b0e24ba388785ba16e

Doodeng: Poetins Burevestnik, de nucleair aangedreven kruisraket met ‘onbeperkt’ bereik

shutterstock_2383005665

Zo herken je hoogbegaafdheid bij jonge kinderen: de vroege signalen

ANP-526198342

Hoeveel gas zit er nog in de bodem van de Noordzee?

Scherm­afbeelding 2025-10-27 om 16.27.55

Hamas-terrorist werkte jarenlang in Gaza voor Duitse publieke omroep ZDF

Loading