Halsema doet verwachtingsvolle handreiking aan nieuw kabinet

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema verwacht een normaal gesprek te kunnen voeren met toekomstig premier Rob Jetten. Dat vertelt ze in Het Parool. Het vorige kabinet was Amsterdam volgens Halsema "liever kwijt dan rijk".

Met Jetten hoopt Halsema in gesprek te kunnen over nationale onderwerpen die ook invloed hebben op Amsterdam. Daarbij doelt ze onder meer op investeringen in technologie en infrastructuur. De burgemeester zegt verder te hopen dat het nieuwe kabinet kiest voor het versterken van de economie en kansen in plaats van een politieke cultuurstrijd.

Halsema spreekt van een kabinet dat gericht is op de wens tot samenwerking en pragmatisme. Daarover is zij verwachtingsvol.