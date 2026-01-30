ECONOMIE
Syrië wil kampen met IS-vluchtelingen permanent sluiten

Samenleving
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 19:46
DAMASCUS (ANP/RTR) - De Syrische regering wil de twee vluchtelingenkampen waar duizenden mensen vastzitten die banden hebben met terreurbeweging Islamitische Staat (IS) permanent sluiten, meldt een regeringsfunctionaris.
Het kamp Al-Hol kwam afgelopen week in handen van het Syrische regeringsleger. Het andere kamp, Al-Roj, is nog in handen van Koerdische strijdkrachten. In de kampen in het noordoosten van het land verblijven meer dan 28.000 mannen, vrouwen en kinderen die banden hebben met IS, onder wie ook een onbekend aantal Nederlanders.
De Syrische regering en de door Koerden geleide Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) zeiden vrijdag een staakt-het-vuren te hebben getekend. De SDF zal ook in fasen samengaan met de troepen van de regering in Damascus. Dat was vorig jaar maart al afgesproken, maar recentelijk laaide het geweld tussen de partijen weer op.
