Halsema en politiechef verafschuwen 'steun voor Hamas' op de Dam

AMSTERDAM (ANP) - De burgemeester van Amsterdam en de Amsterdamse politiechef hebben "met grote afschuw" gezien hoe demonstranten voor het monument op de Dam Hamas steunden. Dat meldt de woordvoerder van de burgemeester, Femke Halsema, woensdagavond. Op een pro-Palestijnse betoging hield een aantal demonstranten een groene vlag omhoog met daarop "we support Hamas".

Halsema en de politiechef melden dat ingrijpen niet mogelijk is, omdat de daad niet strafbaar is. Zij spreken van "verschrikkelijke uitingen" die "shockerend en onsmakelijk" zijn en spreken daarmee hun afkeer uit voor de manier waarop "de demonstranten de demonstratievrijheid gebruikten". "Het doet ons verdriet dat de Dam op deze dag hiervoor gebruikt is."

Na de betoging op de Dam liepen demonstranten gezamenlijk het Rokin op, waarna ze door de politie richting de Stopera werden begeleid. Daar ontbond Halsema de demonstratie. De mobiele eenheid was aanwezig om de demonstranten te verdrijven, maar hoefde uiteindelijk niet in te grijpen.