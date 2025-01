Halsema geschrokken van 'onacceptabele' berichten agenten

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema zegt "heel erg geschrokken" te zijn van de grensoverschrijdende en discriminerende berichten die zijn gestuurd in WhatsAppgroepen waarin Amsterdamse agenten zaten. Vier Amsterdamse agenten zijn ontslagen, zeven andere kregen een straf, zo werd vorige week definitief bekend.

Een aantal agenten heeft zich ongepast, beledigend en "in een aantal gevallen zeer discriminerend" geuit, aldus de politie. Een agent zou onder meer met "kk niggers" hebben gereageerd op een racistische afbeelding, schreef Het Parool vorige week. Dezelfde agent zou ook nadat Nederland op het EK 2020 van Tsjechië had verloren, geschreven hebben: "Lekker voor overbetaalde negers uit de bims (Bijlmer, red.). Allemaal tattoo en verliezen van de Tsjechen", staat in de krant.

Halsema noemt de berichten "onacceptabel". "Tegelijk ben ik ook tevreden met de onmiddellijke reactie van de Amsterdamse politie die normerend is, stevig is en laat blijken dat er geen ruimte is voor dit soort gedrag." Naar aanleiding van de berichten zijn er binnen de Amsterdamse politie ook gesprekken geweest over omgangsvormen op onlineplatforms. Daarin zijn ook het gebruik van WhatsApp tijdens werk- en privétijd en welke uitingen wel of niet toelaatbaar zijn, aan bod gekomen.