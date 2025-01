Ondernemers positief over concurrentieplannen EU: nu doorpakken

DEN HAAG (ANP) - VNO-NCW en MKB-Nederland zijn te spreken over de Europese plannen om de concurrentiekracht van de Europese Unie te vergroten. Deze plannen moeten richting geven aan het beleid van de Europese Commissie, maar bevatten nog geen specifieke maatregelen. "Daarom is het zaak nu zo snel mogelijk door te pakken en beleid om te zetten in concrete acties", stellen de ondernemersorganisaties.

VNO-NCW en MKB-Nederland zien het vereenvoudigen van regelgeving en uitvoering als een belangrijk onderdeel in de plannen van Brussel. Het gaat dan bijvoorbeeld om de administratieve lasten die bepaalde wetgeving met zich meebrengt, iets waarover de organisaties zich al langer zorgen maken. "Het is daarom goed dat de Commissie nu eraan werkt om te zorgen dat deze wetten beter zijn afgestemd en werkbaar zijn in de praktijk", aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

De nieuwe plannen moeten nu worden omgezet in beleid. "Dat betekent dat er veel werk te verzetten is", zien de organisaties. "Ook de nationale lidstaten zullen moeten bijdragen aan het versterken van onze concurrentiekracht. Daarom moeten we nu snel en met focus doorpakken met de uitvoering." Daarbij benadrukken zij wel dat er ruimte moet blijven voor bijsturing, mochten "internationale ontwikkelingen dat vereisen".