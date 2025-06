Van den Goorbergh op vierde startrij Moto2 bij TT Assen

ASSEN (ANP) - Zonta van den Goorbergh start zondag vanaf de twaalfde positie in de Moto2-race bij de honderdjarige TT van Assen. Dat betekent een plekje op de vierde startrij voor de motorcoureur uit het Nederlandse raceteam RW Racing GP.

Van den Goorbergh is pas 19 jaar, maar het wordt al zijn vierde TT. Zijn beste resultaat in dit seizoen is de twaalfde plek in de Grote Prijs van Qatar.

Collin Veijer kwam niet verder dan de 22e startplek. De 20-jarige Staphorster verbeterde wel zijn rondetijden in de kwalificatie, maar het was niet genoeg voor een goede uitgangspositie. Veijer kan als excuus aanvoeren dat hij nog maar net terug is na een armblessure. Hij maakte vorige week in Mugello zijn rentree na vijf weken afwezigheid.

Tweede eindigen

Veijer eindigde vorig jaar als tweede in de Moto3 en was de eerste Nederlander sinds Wilco Zeelenberg en Loek Bodelier in 1994 met een podiumplek in de TT.

De Braziliaan Diogo Moreira pakte voor de derde keer de pole in de Moto2.