Halsema houdt vast aan uitingsvrijheid artiesten

AMSTERDAM (ANP) - Burgemeester Femke Halsema spreekt tegen dat ze partij kiest voor anti-Joodse artiesten. Ze reageert op een actie bij de ambtswoning van afgelopen nacht. Actievoerders hingen daar een spandoek op met de tekst 'Joodse artiest? Dan houdt Femke haar bek. Roep: haat, moord en bloed, dan is er opeens plek'.

De betogers demonstreerden tegen de komst van de Ierse band Kneecap en het Britse duo Bob Vylan naar Amsterdam. Zij raakten eerder in opspraak om anti-Israëlische uitspraken.

Halsema reageert op sociale media: "Toen het Concertgebouw een Israëlisch kwartet dreigde te cancelen en Boom Chicago een Israëlische komiek afzegde, is door mij publiekelijk benadrukt dat alle veiligheidsmaatregelen worden genomen om optredens doorgang te laten vinden. Uitingsvrijheid en de vrijheid van programmeren door culturele podia zijn elementair en horen niet in een politiek kamp thuis. Nogmaals: artiesten mogen niet gecanceld of bedreigd worden vanwege hun politieke opvattingen of herkomst."