Hoe oud je je voelt, zegt ook echt iets over je kans om oud te worden

Hoe oud voel jij je? Het antwoord op die vraag zegt meer over je gezondheid dan je misschien denkt. Wetenschappers noemen het je subjectieve leeftijd: de leeftijd die je ervaart, los van het getal op je paspoort. En die kan jonger, gelijk aan of ouder zijn dan je werkelijke leeftijd.

Onderzoek laat zien dat hoe oud je je voelt, een verrassend sterke voorspeller is van je fysieke én mentale gezondheid, je hersenfunctie en zelfs hoe lang je leeft.

In een studie onder meer dan 10.000 volwassenen vonden onderzoekers dat mensen die zich ouder voelden dan hun echte leeftijd, negen jaar later vaker hart- en vaatziekten hadden ontwikkeld. Denk aan hartaanvallen en beroertes. Roken, overgewicht, hoge bloeddruk en depressie speelden hierbij ook een rol én ze kunnen je ook ouder doen voelen.

Andere studies tonen aan dat mensen die zich ouder voelen, eerder overlijden, vaker depressieve klachten krijgen en vier jaar later vaker fysieke beperkingen ervaren.

Oud voelen doet ook iets met je hersenen

Ook je brein lijkt te reageren op hoe oud je je voelt. Mensen die zich ouder voelen, scoren slechter op geheugentests en het oplossen van problemen en dat effect houdt zelfs twintig jaar stand. Uit hersenscans blijkt: wie zich jong voelt, heeft grotere hersengebieden die belangrijk zijn voor taal, sociale interactie en besluitvorming.

De meeste mensen voelen zich jonger dan ze werkelijk zijn en dat is positief. Want die ‘jeugdige blik’ gaat vaak samen met betere gezondheid. Maar voor wie zich wél ouder voelt, kunnen de gevolgen serieus zijn.

Goed nieuws: je kunt het veranderen

Je subjectieve leeftijd ligt niet vast. Door gezond te leven – genoeg bewegen, goed eten, niet roken, je bloeddruk in de gaten houden en sociaal actief blijven – kun je je echt jonger gaan voelen.

Dus nee, we kunnen de klok niet terugdraaien. Maar hoe we ouder worden, kunnen we wél beïnvloeden. Want ouder worden hoeft niet te betekenen dat je je oud voelt.