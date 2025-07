Provincie Utrecht mag bijtende wolf afschieten van rechter

De provincie Utrecht mag van de rechter de wolf afschieten die meerdere keren mensen heeft benaderd op de Utrechtse Heuvelrug. De Faunabescherming en Animal Rights hadden de rechtbank gevraagd om de vergunning hiervoor te schorsen, maar de rechter ziet daar geen redenen voor. Dat betekent dat de provincie deze wolf kan laten doden.

De betreffende wolf beet op 19 mei op landgoed Den Treek bij Leusden tot twee keer toe een wandelaarster in haar been. Uit DNA-analyse bleek dat het ging om de wolf die de codenaam GW3237m heeft, maar bekendstaat als Bram. De provincie gaf begin deze maand een afschotvergunning af, omdat het dier volgens deskundigen een gevaar voor mensen is. Deze wolf benaderde vorig jaar ook al mensen. De leider van de roedel op de Utrechtse Heuvelrug liep toen onder meer een meisje omver.

Nadat dezelfde wolf in mei een wandelaarster had gebeten, besloot de provincie dat het dier afgeschoten moet worden. Zijn wolvin kreeg in april voor het tweede jaar op rij welpen. Volgens De Faunabescherming en Animal Rights vertoont deze wolf defensief gedrag, onder meer om zijn nakomelingen te beschermen. Ze vinden dat de provincie het gebied waarin de roedel leeft moet afsluiten voor bezoekers. Vorig jaar ging een deel van Den Treek wel wekenlang dicht.

De provincie Gelderland verleende begin mei een vergunning voor het afschieten van een wolf die in Nationaal Park De Hoge Veluwe een hardloopster had gebeten. De Faunabescherming en Animal Rights stapten ook toen naar de rechter, maar die zag geen reden de vergunning te schorsen. Gelderland mag de wolf dus doden, maar voor zover bekend is dat vooralsnog niet gebeurd.