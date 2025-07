Halsema: kans dat volgende keer geen Maccabi-fans welkom zijn

AMSTERDAM (ANP) - Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam noemt het "hoogstwaarschijnlijk" dat bij een volgende voetbalwedstrijd in de hoofdstad tegen de Israëlische club Maccabi Tel Aviv er geen supporters welkom zijn. Ze zei dat in een debat met de gemeenteraad over het onderzoek van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) naar het geweld rondom de voetbalwedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv in de nacht van 7 op 8 november vorig jaar.

"Zou Maccabi opnieuw spelen, dan zijn de toestanden van vorig jaar aanleiding om nu te zeggen: wij beschouwen dit als een hoogrisicowedstrijd en zullen daarbij zeer serieus in overweging nemen de supporters niet toe te laten", zei Halsema. "Want er is een andere situatie ontstaan door die nacht en door die nacht zullen wij het hoogstwaarschijnlijk niet toelaten."

In de nacht van 7 op 8 november werden fans van Maccabi Tel Aviv op meerdere plekken in de stad doelwit van bedreiging, intimidatie en mishandeling.