ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Halsema moest avondklok uitvoeren, 'hoe ingewikkeld ook'

Samenleving
door anp
maandag, 29 juni 2026 om 11:50
anp290626092 1
DEN HAAG (ANP) - De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema moest de avondklok tijdens corona uitvoeren, aangezien het een landelijke maatregel was. "Hoe ingewikkeld ook", zei Halsema tegen de parlementaire enquêtecommissie corona.
Zij vond de avondklok zeer frustrerend en vroeg constant aandacht voor de effecten van de maatregel op mensen. "Ik hoop dat het invloed heeft gehad", maar zij twijfelde daar tijdens haar verhoor lachend aan, aangezien de avondklok ruim drie maanden gold. Desondanks overwoog zij nooit om af te treden.
Zij benadrukte meermaals kenbaar gemaakt te hebben wat zij van de maatregel vond, maar is tegenstander van ruzie binnen het bestuur. Halsema had last van gewetensnood, maar "als bestuurder heb je je te voegen naar democratische besluitvorming".
loading

POPULAIR NIEUWS

hittegolf_juni_2026

Volgende hittegolf begint al eind van de week

sergej-iwanow-tod-putin-russland-foto-1

Poetins topvertrouweling Sergej Iwanow plotseling overleden

anp280626112 1

Poetin erkent dat Rusland een moeilijke tijd doormaakt

shutterstock_2749028651

Benzine en diesel in Duitsland fors duurder na einde accijnskorting

anp280626122 1

Weer jong kind uit openstaand raam gevallen

44418085 m normal none

Zo zorg je dat je hond langer leeft

Loading