Halsema: politiegeweld lijkt ernstig en wordt onderzocht

AMSTERDAM (ANP) - Beelden waarop te zien is dat de politie in de hoofdstad geweld gebruikt tegen demonstranten "zien er ernstig uit", zegt burgemeester Femke Halsema in een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad. "Op basis van filmpjes op social media en zonder de context goed te kennen, kunnen we dit nu niet goed beoordelen", voegt ze daar wel aan toe.

De burgemeester gaat in de brief in op filmpjes die opdoken van politiegeweld tijdens een verboden demonstratie op de Dam zondag. Daar zou de politie een persoon hebben geslagen, waardoor diegene gewond raakte. Ook doelt Halsema op beelden van het politieoptreden na een verboden demonstratie woensdagavond op de Dam. Hierop is te zien hoe agenten van de Mobiele Eenheid schreeuwen tegen opgepakte demonstranten en ze slaan met wapenstokken.

"Beide incidenten worden met hoge prioriteit door de politie en het OM onderzocht", schrijft Halsema. "Daarbij zal worden onderzocht of het ingezette geweld overeenkomstig de ambtsinstructie was."