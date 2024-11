Koolhof op laatste ATP Finals in groepsfase uitgeschakeld

TURIJN (ANP) - Tennisser Wesley Koolhof is op zijn laatste ATP Finals al in de groepsfase uitgeschakeld. Samen met de Kroaat Nikola Mektic, met wie hij in 2020 het eindejaarstoernooi won, verloor de 35-jarige Nederlander na een spannende matchtiebreak van de Fin Harri Heliovaara en de Brit Henry Patten: 6-4 3-6 10-12. De Davis Cup volgende week is het laatste toernooi uit de carrière van Koolhof.

Koolhof en Mektic hadden in de laatste groepswedstrijd een zege nodig om kans te houden op de halve finales. Dan hadden Marcel Granollers uit Spanje en de Argentijn Horacio Zeballos later op de middag ook nog moeten winnen van de Australiërs Max Purcell en Jordan Thompson.

Koolhof staat volgende week in Málaga nog met Oranje in de kwartfinales van de Davis Cup tegenover gastland Spanje. Daarna is zijn carrière ten einde.