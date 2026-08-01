Premier Jetten bij opstapplek Canal Parade in Amsterdam

Premier Rob Jetten is in Amsterdam bij de opstapplek voor de Canal Parade. De premier verscheen zaterdagochtend in het Scheepvaartmuseum en werd daar ontvangen door burgemeester Femke Halsema, meldt een ANP-verslaggever. Of Jetten meevaart is nog niet duidelijk.

Met de jaarlijkse Canal Parade, dit jaar in het teken van WorldPride, wordt aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Jetten is de eerste openlijk homoseksuele premier van Nederland. Hij krijgt daar geregeld negatief commentaar op, maar "mensen zullen eraan moeten wennen dat er een homo in het Torentje zit", zei hij daar onlangs over op Radio 10.