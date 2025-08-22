Halsema: SAIL trekt een prettig soort toeristen

AMSTERDAM (ANP) - "SAIL is uniek, het is een visitekaartje voor de stad." Dat zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema vrijdag tijdens een bijeenkomst in de Beurs van Berlage.

Zij ziet dat SAIL een ander soort toeristen trekt dan de stad vaak ontvangt: "Ik heb deze dagen maar heel weinig mannen in piemelpakken gezien!" Ze zou graag meer bezoekers met culturele interesse willen zien: "Mensen die naar het Rijksmuseum en Amsterdam Dance Event komen. En ook SAIL-bezoekers zijn welkom", aldus Halsema.

Vooral de binnenstad gaat gebukt onder massatoerisme en die "toeristenindustrie verdrukt de bruisende stad", betoogde de burgemeester. "Overmatig toerisme maakt het moeilijk om nog non-conformist te zijn: toeristen lachen sekswerkers en dragqueens uit." Met name in het centrum en op de pleinen staat volgens haar de leefbaarheid onder druk: "Drukte, rumoer, gedoe, botsingen, demonstraties. Het hoort erbij, maar de stad moet geen pretpark worden."

Klachten

SAIL-directeur Mitra van Raalten viel Halsema bij en zei dat het constant zoeken is naar de balans tussen drukte en saamhorigheid. "Eén troost", zei Halsema daarop: "Als er gemopperd moet worden of iemand de schuld moet krijgen, dan komen ze allemaal bij mij. Ik ben al gewaarschuwd dat ik maandag kan rekenen op 500.000 klachten over de laagvliegende straaljagers tijdens de SAIL-In."

Een aantal F-35's en defensiehelikopters voerde woensdag bij wijze van eregroet een scheervlucht uit boven het SAIL-terrein. Dat ging gepaard met vrij veel lawaai, waardoor veel mensen schrokken en hun beklag deden.