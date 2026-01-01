ECONOMIE
Zeer drukke jaarwisseling voor veiligheidsregio's

Samenleving
door anp
donderdag, 01 januari 2026 om 11:58
anp010126083 1
DEN HAAG (ANP) - Voor veel veiligheidsregio's was het een drukke jaarwisseling. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond spreekt over een "krankzinnig drukke nacht voor de hulpdiensten" met "een recordaantal meldingen". Bij de meldkamer van de ambulancedienst en brandweer kwamen in totaal 1671 meldingen binnen, een stijging van ruim 60 procent. Tussen 00.00 uur en 03.00 uur ging het volgens de veiligheidsregio om gemiddeld zeven 112-meldingen per minuut.
De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant spreekt van een "zeer heftige jaarwisseling". De brandweer rukte in die regio 440 keer uit. Vorig jaar was dat 138 keer. "Ter vergelijking: op een normale uitgaansavond zijn dat gemiddeld slechts 10 tot 15", aldus de veiligheidsregio. In de meeste gevallen ging het om container-, scooter- of autobranden.
Ook voor de Zeeuwse brandweer was het een drukke nacht, meldt de veiligheidsregio. Op oudejaarsdag en tijdens de oudejaarsnacht werd de brandweer 92 keer ingezet, waarvan 86 keer voor een brand. Daarmee was het volgens de veiligheidsregio eveneens drukker dan normaal.
