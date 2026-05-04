Halsema vraagt aandacht voor vrouwen in oorlogstijd

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft op 4 mei aandacht gevraagd voor de rol van vrouwen in tijden van oorlog. "In een oorlog staan vrouwen nooit aan de zijlijn. Zij staan vooraan, aan het front", zei ze in een toespraak voorafgaand aan een stille tocht van het Museumplein naar de Dam. "Als soldaat, als arts, als journalist, als moeder, als verdedigers van vrijheid in de breedste zin van het woord. En in Nederland waren vrouwen vaak de spil van het verzet."

Volgens Halsema worden het vrouwenlichaam, de seksualiteit van vrouwen en het vermogen om kinderen te krijgen al eeuwenlang behandeld als strijdtoneel. "Systematische verkrachting en vernedering, gedwongen sterilisaties en abortus: ze vonden plaats tijdens de Holocaust en in talloze conflicten daarvoor en daarna", zei ze bij het zogeheten Zigeunermonument op het Museumplein, dat herinnert aan alle Sinti en Roma die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen.

Geweld tegen vrouwen in tijden van oorlog en conflict heeft volgens Halsema lang weinig aandacht gekregen. Niet alleen in de Tweede Wereldoorlog was daarvan sprake, maar ook nu in bijvoorbeeld Iran, "waar vrouwen worden vermoord als zij hun haar laten zien", aldus Halsema. Of in Soedan en Congo, "waar vrouwen op grote schaal worden verkracht".

Gevolgen voor vrouwen

"Het vernederen en vermoorden van vrouwen omdat ze vrouw zijn onthult een diepere waarheid over elke samenleving, in oorlogs- en in vredestijd", zei Halsema. "Waar autoritarisme oprukt, worden vrouwen vaak het eerst beperkt." Het omgekeerde is volgens haar ook waar. "Waar vrouwen opstaan, hun lot zelf kunnen bepalen en zich kunnen ontwikkelen, daar leeft de vrijheid."

Aan de stille tocht doen een paar honderd mensen mee, ziet een ANP-verslaggever.