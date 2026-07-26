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Halsema: waar nodig extra maatregelen bij WorldPride Amsterdam

Samenleving
door anp
zondag, 26 juli 2026 om 10:18
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AMSTERDAM (ANP) - Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam laat weten dat er bij de WorldPride in haar stad "waar nodig" extra maatregelen worden getroffen. Dit naar aanleiding van de aanslag in Berlijn zaterdag.
De Amsterdamse driehoek (politie, burgemeester en Openbaar Ministerie) heeft overlegd en er is nauw contact met de organisatie, stelt ze.
Tijdens de Pride in Berlijn reed iemand met een busje in op mensen en zijn er ook mensen gestoken. Eén persoon kwam om het leven en er vielen zestien gewonden.
Koningin Máxima opende zaterdag WorldPride 2026 in het Amsterdamse Vondelpark. Het evenement duurt tot 8 augustus.
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