Halsema ( 'In Gaza wordt gemoord') wil dat kabinet optreedt tegen ambassadeur Israël

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam gaat ervan uit dat het kabinet actie onderneemt tegen de Israëlische ambassadeur in Nederland Modi Ephraim. In het tv-programma Buitenhof zondag hekelde ze de reactie die de ambassadeur gaf op haar toespraak in de gemeenteraad afgelopen week. Daarin riep ze het kabinet op Israël tot de orde te roepen en "de gruwelijkheid van de mensenrechtenschendingen" in Gaza te veroordelen.

Ephraim toonde zich geschokt en verweet Halsema dat ze met haar woorden de realiteit van het conflict verdraait en noemde haar onder meer een "morele mislukking". Halsema vindt op haar beurt zijn uitspraken "schandalig". Volgens haar is het "onwaar" wat hij beweert en heeft "een Israëlische ambassadeur zich niet te bemoeien met de binnenlandse verhoudingen in Nederland". Volgens Halsema is het aan de Nederlandse regering om hem te corrigeren. "Ik ga daar wel van uit".

De Amsterdamse burgemeester kreeg naar eigen zeggen veel steun van andere burgemeesters.