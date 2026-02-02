ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Halve stad in Marokko ontruimd door wateroverlast

Samenleving
door anp
maandag, 02 februari 2026 om 20:52
anp020226196 1
RABAT (ANP/RTR) - Meer dan 50.000 mensen zijn uit een Marokkaanse stad geëvacueerd omdat er door aanhoudende hevige regenval watersnood dreigt. Bijna de helft van de bevolking van Ksar el-Kebir in het noordwesten moest vertrekken. Niemand mag naar de stad toe, waarvan delen al zijn overstroomd.
Volgens een inwoner is het een spookstad geworden. In sommige wijken is de elektriciteit afgesloten en scholen blijven tot zaterdag dicht. De autoriteiten hebben opvangcentra opgezet. Het leger helpt met vrachtwagens, apparatuur en medici.
Verder naar het zuiden moesten door de stijgende waterstanden van een rivier dorpelingen vertrekken.
De hevige regenval, die al weken duurt, maakte ook een einde aan een zeven jaar durende droogte die Marokko ertoe bracht fors te investeren in ontziltingsinstallaties.
loading

POPULAIR NIEUWS

71918351 l

Onderzoek onthult 3 gedragingen die verband houden met echtscheiding. Dit is waarom ze schadelijk kunnen zijn.

NLSD6UDRJJEALHE2UDY3TUJGMQ

Republikeinse aanhang laat Trump massaal vallen

Scherm­afbeelding 2026-02-02 om 06.21.28

Berichten uit Iran: Vrouwen verkracht, gemarteld en verbrand

ANP-150596429

Natuurlijke Ozempic? ultrabewerkt eten sloopt je lichaam, maar dit zaadje biedt tegenwicht

images

Rijke man (65) wilde grotere penis. Nu is hij dood

IMG_2337

Zolang duurt het voordat je kat je vergeet

Loading