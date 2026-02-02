Halve stad in Marokko ontruimd door wateroverlast

RABAT (ANP/RTR) - Meer dan 50.000 mensen zijn uit een Marokkaanse stad geëvacueerd omdat er door aanhoudende hevige regenval watersnood dreigt. Bijna de helft van de bevolking van Ksar el-Kebir in het noordwesten moest vertrekken. Niemand mag naar de stad toe, waarvan delen al zijn overstroomd.

Volgens een inwoner is het een spookstad geworden. In sommige wijken is de elektriciteit afgesloten en scholen blijven tot zaterdag dicht. De autoriteiten hebben opvangcentra opgezet. Het leger helpt met vrachtwagens, apparatuur en medici.

Verder naar het zuiden moesten door de stijgende waterstanden van een rivier dorpelingen vertrekken.

De hevige regenval, die al weken duurt, maakte ook een einde aan een zeven jaar durende droogte die Marokko ertoe bracht fors te investeren in ontziltingsinstallaties.