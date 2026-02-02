Ørsted mag verder met bouwen groot windpark voor kust New York

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Ørsted mag van een Amerikaanse rechter verdergaan met het bouwen van een windpark op zee voor de kust van New York tijdens het wachten op een uitspraak. Het Deense windenergiebedrijf had een rechtszaak aangespannen, nadat de Amerikaanse president Donald Trump in december alle grote offshore-windenergieprojecten had stilgelegd.

Het windpark Sunrise Wind was al voor bijna 45 procent voltooid toen de werkzaamheden moesten worden gestaakt en zou 600.000 huishoudens voorzien van elektriciteit. Ørsted heeft gezegd dat het 7 miljard dollar aan de ontwikkeling ervan heeft uitgegeven, ongeveer 5,9 miljard euro.

De rechter willigde maandag het verzoek van het windenergiebedrijf in en concludeerde dat het project "onherstelbare schade" oploopt als het werk niet mag doorgaan tijdens de rechtszaak. Het project zou 2,5 miljoen dollar per dag verliezen terwijl het stillag.