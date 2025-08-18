Hamas bestudeert weer voorstel voor bestand

CAÏRO (ANP/AFP) - Een delegatie van de Palestijnse beweging Hamas heeft in Caïro weer een voorstel ontvangen voor een bestand met Israël. Het zou gaan om een voorstel dat vrijwel identiek is aan eerdere plannen gebaseerd op een Amerikaans voorstel. Een betrokken Palestijnse functionaris heeft gezegd dat het nieuwe voorstel door de beweging wordt bestudeerd.

Het gaat in beginsel om een bestand van zestig dagen. In deze periode zou Hamas in twee fasen de resterende gijzelaars vrijlaten. Israël zou Palestijnse gevangenen laten gaan. Het bestand zou moeten leiden tot onderhandelingen over een permanent staakt-het-vuren.

De VS, Egypte en Qatar bemiddelen tussen Hamas en Israël. Dit heeft eerder tot bestanden geleid en tot de uitwisseling van gevangenen en gijzelaars.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft opdracht gegeven de aanvallen in de Gazastrook op te voeren en om Gaza-Stad in te nemen. Legerleider generaal Zamir zei zondag dat die inname spoedig begint.