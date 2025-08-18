ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hamas bestudeert weer voorstel voor bestand

Samenleving
door anp
maandag, 18 augustus 2025 om 12:32
anp180825067 1
CAÏRO (ANP/AFP) - Een delegatie van de Palestijnse beweging Hamas heeft in Caïro weer een voorstel ontvangen voor een bestand met Israël. Het zou gaan om een voorstel dat vrijwel identiek is aan eerdere plannen gebaseerd op een Amerikaans voorstel. Een betrokken Palestijnse functionaris heeft gezegd dat het nieuwe voorstel door de beweging wordt bestudeerd.
Het gaat in beginsel om een bestand van zestig dagen. In deze periode zou Hamas in twee fasen de resterende gijzelaars vrijlaten. Israël zou Palestijnse gevangenen laten gaan. Het bestand zou moeten leiden tot onderhandelingen over een permanent staakt-het-vuren.
De VS, Egypte en Qatar bemiddelen tussen Hamas en Israël. Dit heeft eerder tot bestanden geleid en tot de uitwisseling van gevangenen en gijzelaars.
De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft opdracht gegeven de aanvallen in de Gazastrook op te voeren en om Gaza-Stad in te nemen. Legerleider generaal Zamir zei zondag dat die inname spoedig begint.
Vorig artikel

Singapore heeft de hoogste levensverwachting ter wereld: dit is de bijzondere reden

Volgend artikel

Toezichthouder: koop geen lingerie bij shopsapph.com

POPULAIR NIEUWS

206036761 l 1

4 tips om te leren genieten van eenzaamheid

db86903fd90557d33d7316834b678c77,6dfdcd3c

China ontwikkelt zwangerschaprobot die echte kinderen 'baart'

ANP-522711683

Yuval Noah Harari: Hoe bescherm we ons brein tegen junkinformatie?

anp160825096 1

Nieuwe Nederlandse bank wil volledig islamitisch bankieren

ANP-515983038

‘Godfather of AI’ waarschuwt: er is maar één manier waarop we onze samenleving voor uitsterving kunnen behoeden

563d6a7c-f441-4dbf-a904-30f616f619da_16-9-aspect-ratio_default_1395566

Ibiza-restaurant onder vuur na rekening van 12 euro voor tassenhaak, eigenaar komt met belachelijk verhaal