Hamas en Israël botsen over hulpleveringen aan Gaza

GAZA-STAD (ANP/AFP) - Hamas heeft Israël ervan beschuldigd afspraken over de levering van humanitaire hulp naar de Gazastrook niet na te komen. De groep zegt tegen persbureau AFP dat het vertragen van hulpleveringen ook gevolgen kan hebben voor de vrijlating van gijzelaars.

Israël en Hamas sloten deze maand een deal over een bestand in de Gazastrook, waar Israël meer dan een jaar aanvallen heeft uitgevoerd. De afspraken worden stapsgewijs uitgevoerd. Hamas en Israël zitten nu nog in de eerste fase van 42 dagen, waarin herhaaldelijk gijzelaars worden vrijgelaten.

Hamas zegt dat er problemen zijn met de levering van essentiële spullen zoals tenten en brandstof. "Volgens de overeenkomst zouden deze goederen tijdens de eerste week van het bestand binnenkomen", aldus een hooggeplaatst lid van Hamas tegen AFP.

Israël spreekt de kritiek van Hamas tegen. "Het is compleet nepnieuws", zegt een woordvoerder van COGAT, een dienst van het ministerie van Defensie.