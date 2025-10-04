Hamas-functionaris: Egypte organiseert Gazaconferentie

GAZA-STAD (ANP/AFP) - Egypte organiseert volgens een hoge Hamas-functionaris een conferentie voor verschillende Palestijnse groeperingen om het te hebben over de toekomst van de Gazastrook als er een einde komt aan de oorlog. Volgens de anonieme functionaris gaat het om een "intra-Palestijnse dialoog over Palestijnse eenheid en de toekomst van Gaza, waaronder het bestuur van de Gazastrook".

Israël maakte begin deze week bekend akkoord te gaan met een Amerikaans twintigpuntenplan om een einde te maken aan de oorlog in Gaza en de resterende gijzelaars vrij te laten. Hamas heeft gezegd dat het bereid is om de gevangenen te laten gaan, maar op andere punten nog wel te willen onderhandelen. Onderdeel van het plan is dat Hamas wordt ontwapend en verbannen uit de Gazastrook. Ook andere groepen zouden geen rol mogen spelen in het bestuur van het gebied.

Hoewel Hamas nog niet helemaal akkoord is met het plan, zei president Donald Trump dat de organisatie volgens hem klaar is voor vrede.