Storm Amy zorgt voor ongemak

DEN HAAG (ANP) - Storm Amy zorgt zaterdagochtend hier en daar voor problemen. Onder meer in Noord-Brabant waaiden bomen op de weg. Enkele veerdiensten naar de Waddeneilanden vervallen. Via het alarmeringensysteem P2000 komen meldingen van stormschade binnen.

Rederij Doeksen meldt dat enkele diensten van en naar Vlieland en Terschelling zaterdag vervallen door de combinatie van harde wind en extreem hoogwater. Ook zondag zijn afvaarten geannuleerd of tijden gewijzigd.

Uit voorzorg waren bijvoorbeeld in Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland enkele buitenactiviteiten al afgelast, zoals markten, sportwedstrijden, festivals en open dagen. De herdenking van de Bijlmervliegramp zaterdag is deels naar binnen verplaatst, meldt AT5.

Het KNMI heeft voor het hele land code geel uitgeroepen, in verband met de zware windstoten. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten de rijstijl aan te passen aan de omstandigheden.