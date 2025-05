Hamas gaat gijzelaar Edan Alexander maandag vrijlaten

GAZA-STAD (ANP/RTR/AFP) - Hamas laat de Amerikaans-Israëlische gijzelaar Edan Alexander deze maandag vrij. Dat maakte een woordvoerder van de gewapende tak van Hamas bekend.

Alexander groeide op in de Amerikaanse staat New Jersey, maar diende in het Israëlische leger toen Hamas hem in oktober 2023 gevangen nam. Hij is voor zover bekend de laatste nog levende gijzelaar in Gaza met de Amerikaanse nationaliteit.

Hamas maakte zondag na overleg met de VS bekend dat de militair wordt vrijgelaten. De groep noemde dat een stap richting een nieuw bestand. Bemiddelaars Egypte en Qatar spraken over een "blijk van goede wil".

De Amerikaanse president Donald Trump reageerde op berichtendienst Truth Social opgetogen op het nieuws dat zijn landgenoot vrij zou komen. "Hopelijk is dit de eerste van de laatste stappen die nodig zijn om dit wrede conflict te beëindigen."