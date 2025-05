Synchroonzwemsters De Brouwer slaan EK en WK over

NIEUWEGEIN (ANP) - Noortje en Bregje de Brouwer doen deze zomer niet mee aan het EK en WK synchroonzwemmen. Dat meldt zwembond KNZB. De 26-jarige tweelingzussen wonnen vorig jaar bij de Olympische Spelen brons, bij het WK zilver en bij het EK twee keer goud.

"Na een succesvol seizoen is het wellicht niet ontgaan dat wij een klein stapje terug hebben gedaan. Een stapje terug om ons lichaam en geest de tijd te geven om te herstellen van een intensief seizoen vol hoogtepunten. Hoogtepunten van uiteraard veel mooie successen maar ook van uitdagingen", melden de synchroonzwemsters. "Uiteraard zijn wij niet volledig weggestapt van het zwembad en de sport, maar hebben wij juist ons verhaal achter de bronzen olympische medaille doorverteld aan vele mensen, ondernemers en toekomstige talenten Als inspiratie en motivatie om ergens keihard voor te werken. Het EK en WK laten we aan ons voorbijgaan. Dit om onszelf tijdens een eigen reis door Azië de tijd en rust te geven om over het vervolg van onze topsportcarrière na te denken."