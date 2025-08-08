ECONOMIE
Hamas: Gaza-plan Israël is oorlogsmisdaad en offert gijzelaars op

Samenleving
door anp
vrijdag, 08 augustus 2025 om 12:43
GAZA-STAD (ANP) - Hamas noemt de Israëlische plannen om Gaza-Stad in te nemen een "oorlogsmisdaad", meldt Al Jazeera. Volgens de organisatie brengt Israël de levens van de gijzelaars in gevaar. "Ze weten dat uitbreiding van de agressie betekent dat zij worden geofferd."
Hamas stelt dat afspraken over een staakt-het-vuren en een wapenstilstand dichtbij waren, maar dat het nu begrijpt waarom Israël zich op het laatste moment terugtrok. "We benadrukken dat we ons gedurende ons overleg met de Egyptische en Qatarese bemiddelaars steeds flexibel en positief hebben opgesteld in onze inspanningen om een staakt-het-vuren te doen slagen."
Het Israëlische veiligheidskabinet besloot in de nacht van donderdag op vrijdag om Gaza-Stad in te nemen, en lijkt ook van plan te zijn om de hele Gazastrook te bezetten. De eerste twee doelen daarvan zijn volgens premier Benjamin Netanyahu de ontwapening van Hamas en de vrijlating van alle mensen die Hamas heeft gegijzeld.
