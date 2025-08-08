ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Veldkamp noemt plan Israël voor bezetten Gaza-Stad verkeerde stap

Samenleving
door anp
vrijdag, 08 augustus 2025 om 12:28
anp080825103 1
DEN HAAG (ANP) - Minister Caspar Veldkamp van Buitenlandse Zaken noemt het "een verkeerde stap" dat Israël Gaza-Stad wil bezetten. In een interview met het Nederlands Dagblad zegt de NSC-minister dat hij geen nieuwe sancties wil instellen na het besluit van de regering van premier Benjamin Netanyahu.
"Ik kan niet bij ieder schot dat wordt gelost meteen nieuwe maatregelen treffen", aldus Veldkamp. Volgens de minister helpt het plan van Netanyahu niet bij het beëindigen van de oorlog. "Het lijkt alsof het kabinet-Netanyahu en Hamas elkaar in een ijzeren greep houden", stelt hij in de krant.
Volgens de minister moet er een staakt-het-vuren komen waarbij Hamas de Israëlische gijzelaars vrijlaat en waarbij Israël humanitaire hulp toelaat in de Gazastrook.
De regering van Netanyahu wil dat het leger eerst Gaza-Stad bezet en later ook optreedt in centrale delen van de Gazastrook, waar waarschijnlijk de gijzelaars vastzitten. De Israëlische oppositie noemde het plan een ramp.
Vorig artikel

Geen Duitse wapens meer naar Israël voor gebruik in Gaza

Volgend artikel

Hamas: Gaza-plan Israël is oorlogsmisdaad en offert gijzelaars op

POPULAIR NIEUWS

ANP-505649477

Dit zijn mogelijk de eerste symptomen van MS, soms wel 15 jaar voor de diagnose

ANP-473743770

Deze saaie fruitsoort is de meest onderschatte superfood die er is

ANP-514869318

Zo ziet Vieze Jack er in het echt uit (dan snap je iets beter waarom showbizzhuwelijk sneuvelde)

shutterstock_2599410241

35 graden: er komt een hittegolf

ANP-514523825

Ronald Koeman emotioneel over zieke vrouw Bartina: ‘Moeilijk voor het hele gezin’

anp070825164 1

OpenAI lanceert nieuwste AI-model GPT-5, dit zijn de nieuwe mogelijkheden