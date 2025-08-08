Veldkamp noemt plan Israël voor bezetten Gaza-Stad verkeerde stap

DEN HAAG (ANP) - Minister Caspar Veldkamp van Buitenlandse Zaken noemt het "een verkeerde stap" dat Israël Gaza-Stad wil bezetten. In een interview met het Nederlands Dagblad zegt de NSC-minister dat hij geen nieuwe sancties wil instellen na het besluit van de regering van premier Benjamin Netanyahu.

"Ik kan niet bij ieder schot dat wordt gelost meteen nieuwe maatregelen treffen", aldus Veldkamp. Volgens de minister helpt het plan van Netanyahu niet bij het beëindigen van de oorlog. "Het lijkt alsof het kabinet-Netanyahu en Hamas elkaar in een ijzeren greep houden", stelt hij in de krant.

Volgens de minister moet er een staakt-het-vuren komen waarbij Hamas de Israëlische gijzelaars vrijlaat en waarbij Israël humanitaire hulp toelaat in de Gazastrook.

De regering van Netanyahu wil dat het leger eerst Gaza-Stad bezet en later ook optreedt in centrale delen van de Gazastrook, waar waarschijnlijk de gijzelaars vastzitten. De Israëlische oppositie noemde het plan een ramp.