Hamas: gijzelaars op drie locaties in Gaza overgedragen

GAZA-STAD (ANP/DPA) - De Palestijnse beweging Hamas is van plan de nog levende gijzelaars die twee jaar geleden uit Israël zijn ontvoerd, op drie verschillende locaties in de Gazastrook over te dragen aan het Rode Kruis (ICRC). Dat meldt persbureau dpa op basis van bronnen.

De overdracht staat gepland voor maandagochtend, aldus Hamasbronnen. Eerder zondag meldde Israël dat de vrijlating maandagochtend "vroeg" plaatsvindt. De termijn voor de overdracht loopt maandagmiddag om 12.00 uur (lokale tijd) af.

Israël laat in ruil voor de gijzelaars weer Palestijnse gevangenen vrij. Dat gebeurt volgens een Israëlische woordvoerder zodra de levende gijzelaars zijn ontvangen.

Als onderdeel van de overeenkomst tussen Israël en Hamas moeten ook zoveel mogelijk overleden gijzelaars worden overgedragen. Gevreesd wordt dat Hamas niet alle stoffelijke overschotten kan overdragen, omdat sommige lichamen mogelijk niet uit het puin van Gaza kunnen worden geborgen na de massale Israëlische bombardementen.