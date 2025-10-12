ECONOMIE
Timmermans (GroenLinks-PvdA) geïntimideerd in café in Amsterdam

Samenleving
door anp
zondag, 12 oktober 2025 om 19:38
DEN HAAG (ANP) - In een café in Amsterdam is zondagmiddag lijsttrekker Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA tijdens een interview lastiggevallen. Hij werd door enkele mannen uitgescholden voor onder meer "vieze kankerhond" en "linkse hoerenkind".
Hij werd geïnterviewd door RTL Nieuws in aanloop naar het verkiezingsdebat later op de avond. Een van de mannen kwam schreeuwend het etablissement binnenlopen en riep wijzend op Timmermans "linkse hoerenkind dat je bent".
Volgens de verslaggeefster grepen medewerkers van de kroeg "adequaat" in, waarna de man vertrok, onderwijl "Timmermans hoerenkind" roepend. Hij maakte ook een Hitlergroet bij het weglopen. De mannen probeerden onherkenbaar te blijven voor de camera.
RTL organiseert zondagavond het eerste grote verkiezingsdebat op televisie. Daar doen naast Timmermans ook Henri Bontenbal (CDA), Dilan Yeşilgöz (VVD) en Rob Jetten (D66) aan mee. De laatste is in plaats van Geert Wilders (PVV), die heeft afgezegd vanwege een terreurdreiging.
