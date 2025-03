Hamas noemt Israëls elektriciteitsafsluiting van Gaza chantage

GAZA-STAD (ANP/AFP) - De Palestijnse beweging Hamas heeft Israël beschuldigd van "goedkope en onacceptabele chantage" vanwege zijn besluit zondag om de elektriciteitsvoorziening van de door Israël grotendeels verwoeste Gazastrook af te sluiten.

"Wij veroordelen ten zeerste het besluit van de bezetter om de elektriciteit naar Gaza af te sluiten, nadat het land al was beroofd van voedsel, medicijnen en water," zei Izzat al-Rishq, lid van het politieke bureau van Hamas in een verklaring. Het Israëlische besluit is volgens al-Rishq "een wanhopige poging om druk uit te oefenen op ons volk en ons verzet door middel van goedkope en onacceptabele chantagetactieken".

De Israëlische regering zegt de elektriciteit te hebben afgesloten om de druk op te voeren op Hamas, dat nog tientallen gijzelaars vasthoudt.

Een week geleden, na het verstrijken van de eerste fase van een staakt-het-vuren in Gaza, liet Israël de hulpleveranties aan het geïsoleerde Palestijnse gebied al volledig stopzetten.