Bol klimt naar zesde plek eeuwige ranglijst met zes keer goud

APELDOORN (ANP) - Femke Bol is in het eeuwige medailleklassement van de Europese kampioenschappen indooratletiek met stip gestegen naar de zesde plaats. Ze kwam dankzij haar twee gouden medailles op de EK indoor in Apeldoorn (4x400 meter mixed relay en 4x400 meter) op zes gouden plakken in totaal. Ook op de EK's indoor van 2023 en 2021 veroverde ze twee keer goud.

Bol staat een plaats lager dan Nelli Cooman. De Rotterdamse sprintkoningin van weleer bezet de vijfde plaats met zes gouden en twee bronzen medailles, allemaal behaald op de 60 meter.

De Tsjechische kogelstootster Helena Fibingerova leidt in het klassement aller tijden met acht keer goud en drie keer zilver.

Ook Lieke Klaver maakte een sprong. Zij kwam met haar gouden plakken op de 400 meter en de 4x400 meter op vier keer goud en één keer zilver, goed voor de 22e plaats. Klaver passeerde Elly van Hulst op de lijst. De voormalig topatlete op de middellange afstanden veroverde in haar carrière ook vijf medailles op 1500 en 3000 meter: drie keer goud en twee keer zilver.