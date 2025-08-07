ECONOMIE
Hamas noemt plan totale controle Israël over Gaza een staatsgreep

Samenleving
door anp
donderdag, 07 augustus 2025 om 20:53
GAZA (ANP/RTR) - De Palestijnse beweging Hamas, die de hele Gazastrook bestuurde, noemt de Israëlische plannen voor een volledige controle over het gebied een staatsgreep. Hamas benadrukt dat de besprekingen over een wapenstilstand nog lopen.
De opmerking van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat Israël van plan is om heel Gaza militair te controleren, is een "staatsgreep" tijdens de onderhandelingen over een staakt-het-vuren in Gaza, aldus Hamas. Netanyahu's voorstellen om het Israëlische offensief in Gaza uit te breiden, tonen aan dat hij Israëlische gijzelaars wil opofferen om zijn persoonlijke belangen te dienen, staat in een verklaring.
