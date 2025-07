Hamas ontkent voortgang in onderhandelingen voor staakt-het-vuren

DOHA (ANP/AFP) - Hamas ontkent dat er schot zit in de onderhandelingen met Israël over een staakt-het-vuren. Israëlische media berichtten eerder over aanzienlijke vooruitgang in de gesprekken, nadat Israël kaarten zou hebben gepresenteerd waarop de terugtrekking van Israëlische troepen beschreven stond, maar Hamas zegt die plannen nog niet te hebben gezien.

"Israël heeft nog geen nieuwe of herziene kaarten overhandigd over de militaire terugtrekking uit de Gazastrook", zei Bassem Naim, lid van Hamas' politieke bureau, tegen persbureau AFP. Volgens hem wil Israël voor langere tijd de militaire controle over Gaza.

Hamas en Israël onderhandelen nu ruim een week over een bestand via indirecte gesprekken in Qatar. Bemiddelaar de Verenigde Staten toonde zich aanvankelijk optimistisch dat er een akkoord zou kunnen worden gesloten, maar inmiddels lijkt er sprake van een impasse. Beide partijen beschuldigen elkaar ervan de gesprekken te saboteren.