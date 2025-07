Van der Poel ziet kansen in lastige finale elfde Tourrit

TOULOUSE (ANP) - De elfde etappe van de Tour de France biedt opnieuw kansen voor Mathieu van der Poel. De lastige finale met een aantal korte klimmetjes is op het lijf geschreven van de Nederlander van Alpecin-Deceuninck, die eerder de tweede etappe won. Vooral de aanloop naar het laatste klimmetje kan cruciaal zijn, denkt hij.

Op de Côte de Pech David, met de top op ruim 8 kilometer voor de streep, kan Van der Poel misschien het verschil maken. "Het is een lastige klim. We hebben gisteren verkend en het is een beetje het verhaal zoals in de eerste weken", vertelde Van der Poel voor de start in Toulouse aan onder meer de NOS. "Als Tadej (Pogacar) en Jonas (Vingegaard) daar aanvallen vanaf de voet, dan wordt het voor iedereen heel moeilijk om te volgen."

Positionering voor de klim zal belangrijk zijn, denkt Van der Poel. "Er is een haakse bocht. Dat wordt inderdaad cruciaal. Als je niet bij de eerste tien rijdt, heb je een probleem."