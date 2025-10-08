ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hamas: optimisme over deal, mogelijke namenlijsten uitgewisseld

Samenleving
door anp
woensdag, 08 oktober 2025 om 10:34
bijgewerkt om woensdag, 08 oktober 2025 om 10:37
anp081025101 1
Hamas is optimistisch dat in Egypte een deal met Israël kan worden gesloten over Gaza, zegt de hoge Hamas-functionaris Taher al-Nounou, die deelneemt aan de gesprekken. De onderhandelaars hebben volgens hem namenlijsten uitgewisseld van gijzelaars en gevangenen die mogelijk als onderdeel van de deal uitgeruild worden.
Israël en Hamas voeren in Sharm-el-Sheikh indirecte onderhandelingen over het Amerikaanse twintigpuntenplan voor Gaza. Een Palestijnse bron zegt dat er nog geen afspraken zijn gemaakt over de termijn waarop de eerste concrete stappen gezet kunnen worden.
Het gaat in Egypte nu voornamelijk over de eerste fase van het twintigpuntenplan van president Donald Trump. Volgens Hamas wordt nu onderhandeld over de aanwezigheid van de Israëlische krijgsmacht in Gaza en de uitruil van gevangenen en gijzelaars.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 202141365

Hoe ben jij na een drankje te veel? Vier dronken types verklaard

119079018_m

Deze dagelijkse gewoonte halveert mogelijk je sterfterisico

138044939_m

Wetenschappers ontdekken eindelijk wat er achter de ‘brain fog’ van long covid schuilgaat

ANP-538391007

Prachtige beelden: de droogste woestijn ter wereld staat in bloei

shutterstock_2491039079

Alles wat je denkt te weten over buikspieren is onjuist

anp071025093 1

Thunberg over Trump: hij heeft problemen met woedebeheersing

ANP-515161108

Waarom het zo goed voor je is om buitenlandse gerechten te proberen

Loading