Hamas: optimisme over deal, mogelijke namenlijsten uitgewisseld

Hamas is optimistisch dat in Egypte een deal met Israël kan worden gesloten over Gaza, zegt de hoge Hamas-functionaris Taher al-Nounou, die deelneemt aan de gesprekken. De onderhandelaars hebben volgens hem namenlijsten uitgewisseld van gijzelaars en gevangenen die mogelijk als onderdeel van de deal uitgeruild worden.

Israël en Hamas voeren in Sharm-el-Sheikh indirecte onderhandelingen over het Amerikaanse twintigpuntenplan voor Gaza. Een Palestijnse bron zegt dat er nog geen afspraken zijn gemaakt over de termijn waarop de eerste concrete stappen gezet kunnen worden.

Het gaat in Egypte nu voornamelijk over de eerste fase van het twintigpuntenplan van president Donald Trump. Volgens Hamas wordt nu onderhandeld over de aanwezigheid van de Israëlische krijgsmacht in Gaza en de uitruil van gevangenen en gijzelaars.